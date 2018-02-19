Savaşçı son bölümü sonrasında 33. yeni bölüm fragmanı yayına alındı mı?

Savaşçı son bölümü ile akıllarda soru işareti bıraktı. Operasyonlarına soluksuz bir şekilde devam eden Kılıç Timi, silah arkadaşlarının peşine düşmüştür. Peki, teröristlerin de peşine düştüğü Galip astsubay, timdeki arkadaşları tarafından kurtarılabilecek midir? İşte, son bölüm sonrası tüm bu detayların yansımasının beklendiği Savaşçı yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Savaşçı dizisinin 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kuzgun’un ateşiyle Kutalmış General ve ona siper olan Emre yere düşmüşlerdir. Yüzbaşı Kağan, vuruldular diye endişelenirken, Kuzgun planının ikinci kısmını devreye sokar. Kalabalık terörist grubu köyü kuşatır ve Kılıç Timi, Türkmenler’le birlikte teröristlere karşı koymaya çalışır. Ama Galip’le iletişimin kesilmesi, timde paniğe sebep olur.

Roza tarafından kaçırılan Pia ise Kuzgun’la karşı karşıya geldiklerinde hayatının en büyük şokunu yaşar. Kuzgun’un beklenmedik hamlesiyle olaylar arasındaki bağlantıyı çözen Albay Kopuz için Pia meselesi daha da karmaşık hale gelecektir.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ