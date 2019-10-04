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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Savaşçı ne zaman başlıyor? Yeni sezona yeni oyuncu sürprizi!

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Savaşçı ne zaman başlıyor? Yeni sezona yeni oyuncu sürprizi!

Savaşçı dizisi yeni sezona başlamak için gün saymaya devam ediyor. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Berk Oktay'ın yer aldığı Savaşçı dizisi, yeni sezona yeni oyuncularla başlayacak. Peki, Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Bordo Bereli Kılıç Timi'nin öyküsünü anlatan Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonda yeni oyuncu sürprizleri hakkında detaylı bilgiler

Savaşçı dizisinin başlayacağı tarih belli oldu. Fox Tv ekranlarında geçtiğimiz bahar aylarında sezon finali yapan Savaşçı dizisi, yeni sezona 13 Ekim Pazar günü başlayacak. Savaşçı dizisi, yeni sezona birçok yeni oyuncu ile başlayacak. Peki, Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları hakkında bazı bilgiler

YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK?

Savaşçı’nın yeni sezonunda usta oyuncu Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi Akkız adında bir yörük kadını olarak izleyiciyle buluşacak.

Başarılı oyuncu Serkan Kuru, Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi’nin yeni başçavuşu olacak.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken yeni sezonda Astsubay Demir Döğer olarak timin gözüpek askerleri arasında yerini alacak.

Bahadır Buyruk, Astsubay Çavuş İlhan Yazır karakteriyle time katılırken, Gökçen Gökçebağ dizinin yeni kötü adamı Markus olarak izleyicinin karşısına çıkacak, güzel oyuncu Seçil Buket Akıncı ise Tümgeneral Ahmet Kutalmış’ın kızı Ayça olarak izleyiciyle buluşacak.

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