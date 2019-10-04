Savaşçı ne zaman başlıyor? Yeni sezona yeni oyuncu sürprizi!
Savaşçı dizisi yeni sezona başlamak için gün saymaya devam ediyor. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Berk Oktay'ın yer aldığı Savaşçı dizisi, yeni sezona yeni oyuncularla başlayacak. Peki, Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Bordo Bereli Kılıç Timi'nin öyküsünü anlatan Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonda yeni oyuncu sürprizleri hakkında detaylı bilgiler
Savaşçı dizisinin başlayacağı tarih belli oldu. Fox Tv ekranlarında geçtiğimiz bahar aylarında sezon finali yapan Savaşçı dizisi, yeni sezona 13 Ekim Pazar günü başlayacak. Savaşçı dizisi, yeni sezona birçok yeni oyuncu ile başlayacak. Peki, Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları hakkında bazı bilgiler
YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK?
Savaşçı’nın yeni sezonunda usta oyuncu Zerrin Sümer, Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un annesi Akkız adında bir yörük kadını olarak izleyiciyle buluşacak.
Başarılı oyuncu Serkan Kuru, Astsubay Ali Çekiç karakteriyle Kılıç Timi’nin yeni başçavuşu olacak.
Survivor şampiyonu Ogeday Girişken yeni sezonda Astsubay Demir Döğer olarak timin gözüpek askerleri arasında yerini alacak.
Bahadır Buyruk, Astsubay Çavuş İlhan Yazır karakteriyle time katılırken, Gökçen Gökçebağ dizinin yeni kötü adamı Markus olarak izleyicinin karşısına çıkacak, güzel oyuncu Seçil Buket Akıncı ise Tümgeneral Ahmet Kutalmış’ın kızı Ayça olarak izleyiciyle buluşacak.
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