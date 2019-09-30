Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 4. sezon 3. yeni fragmanı yayında!
Savaşçı 4. sezon yeni bölüm fragmanları izleyicilerin beğenisine sunuldu. Üç ayrı fragmanda farklı karakterlere yer veren Savaşçı dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarih için ise herhangi bir bilgi verilmedi. İşte, Savaşçı dizisinin yeni sezon fragmanları ve ne zaman başlayacağına dair bazı bilgiler
Savaşçı 4. yeni sezon fragmanları yayınlanmaya devam ediliyor. Yeni sezon fragmanlarında Kopuz, Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt yer aldı. Savaşçı 4. yeni sezonunun yakın zamanda başlayacağı mesajlarının verildiği fragmanlarda, Cengiz Topel, Mustafa Kemal Atatürk, Albay Reşat Çiğiltepe vurgusu ise dikkat çekti. İşte, o fragmanlar;
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