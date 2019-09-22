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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.09.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı'nın yeni sezon bölümleri ne zaman?

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Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı'nın yeni sezon bölümleri ne zaman?

Savaşçı dizisinin heyecanla beklenen yeni sezon yayın tarihine ilişkin bilgileri, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında 76. bölümüyle sezon finali yapan Savaşçı, ekran macerasına kısa bir ara vermişti. Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı'nın yeni sezon bölümleri ne zaman?

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Diziseverler, eylül ayı gelmesine rağmen Savaşcı'nın neden hala ekranlara gelmediği konusunda bilgi almak istiyor. İşte, Savaşçı'nın yeni sezon yayın tarihi hakkında ayrıntılar...

Savaşçı'nın yeni sezon bölümü bu hafta da yok. Konuya ilişkin kanal ya da yapım şirketinden bir açıklama gelmezken dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni sezon set çalışmalarının 20 Eylül'de başladığını duyurdu. Dizinin yeni sezonunun ekim ayının ortalarında başalayacağı tahmin ediliyor.

Savaşçı'nın yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

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