Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?
Savaşçı 4. Sezonunun yeni kötü adamı. 45’li yaşlarda. Gizemli ve kimsenin nereli olduğunu dahi bilmediği, uluslararası pek çok terör odağıyla aynı anda çalışabilen bir adam. Amacı Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kurulmuş bütün terör örgütlerini birleştirerek büyük bir güç oluşturmak ve Türkiye’yi parçalamak. Peki Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?
Gökçen Gökçebağ Kimdir?
2002 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi ve stajyer sanatçı olarak çalıştı. 2008 yılında girdiği New School for Drama'da oyunculuk yüksek lisans programını bitirdi. New York'ta La Mama başta olmak üzere çeşitli tiyatrolarda temsiller verdi. Şahan Gökbakar'ın Celal ile Ceren filmiyle Türkiye'ye dönen Gökçen, 2013 yılından bu yana "Derme Çatma Hamlet", "Kuşlar Meclisi", "Sahne Denilen Büyülü Kutu" oyunlarında rol aldı. Bunun yanında "Not Defteri", "Aşkın Kanunu" ve "Şehrin Melekleri" dizileri ve "Celal ile Ceren","Cinni: Uyanış" ve "Son Çıkış" adlı filmlerde oynadı.
Talimhane Tiyatrosu’nun “Yoldan Çıkan Oyun” ve “Baba ve Piç” oyunlarında sahneye çıkmış olan Gökçen Gökçebağ bu sezon Okan Bayülgen'in Dada Salon Kabarett Sahnesinde Şirket ve Metres oyunlarında rol almıştır. Oyuncu son olarak 4N1K: Yeni Başlangıçlar adlı internet dizisinde "Ercüment" karakterini canlandırmıştır.
Gökçen Gökçebağ'ın Oynadığı Diziler
4N1K: Yeni Başlangıçlar (İnternet Dizisi) / 2019
Aşkın Kanunu / 2014
Seni Yaşatacağım / 2002
Gökçen Gökçebağ'ın Oynadığı Filmler
Son Çıkış / 2018
Son Şnitzel / 2016
Kayıp İnci / 2016
Shell (Kısa Film) / 2016
Cinni: Uyanış / 2016
Celal ile Ceren / 2013
Salkım Hanım'ın Taneleri / 1999
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