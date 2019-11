Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?

Gökçen Gökçebağ Kimdir?

2002 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi ve stajyer sanatçı olarak çalıştı. 2008 yılında girdiği New School for Drama'da oyunculuk yüksek lisans programını bitirdi. New York'ta La Mama başta olmak üzere çeşitli tiyatrolarda temsiller verdi. Şahan Gökbakar'ın Celal ile Ceren filmiyle Türkiye'ye dönen Gökçen, 2013 yılından bu yana "Derme Çatma Hamlet", "Kuşlar Meclisi", "Sahne Denilen Büyülü Kutu" oyunlarında rol aldı. Bunun yanında "Not Defteri", "Aşkın Kanunu" ve "Şehrin Melekleri" dizileri ve "Celal ile Ceren","Cinni: Uyanış" ve "Son Çıkış" adlı filmlerde oynadı.

Talimhane Tiyatrosu’nun “Yoldan Çıkan Oyun” ve “Baba ve Piç” oyunlarında sahneye çıkmış olan Gökçen Gökçebağ bu sezon Okan Bayülgen'in Dada Salon Kabarett Sahnesinde Şirket ve Metres oyunlarında rol almıştır. Oyuncu son olarak 4N1K: Yeni Başlangıçlar adlı internet dizisinde "Ercüment" karakterini canlandırmıştır.

Gökçen Gökçebağ'ın Oynadığı Diziler

4N1K: Yeni Başlangıçlar (İnternet Dizisi) / 2019

Aşkın Kanunu / 2014

Seni Yaşatacağım / 2002

Gökçen Gökçebağ'ın Oynadığı Filmler

Son Çıkış / 2018

Son Şnitzel / 2016

Kayıp İnci / 2016

Shell (Kısa Film) / 2016

Cinni: Uyanış / 2016

Celal ile Ceren / 2013

Salkım Hanım'ın Taneleri / 1999