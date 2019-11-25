Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSavaşçı dizisinin Markus'u kimdir?
GeriTelevizyon Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
25.11.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?

Savaşçı 4. Sezonunun yeni kötü adamı. 45’li yaşlarda. Gizemli ve kimsenin nereli olduğunu dahi bilmediği, uluslararası pek çok terör odağıyla aynı anda çalışabilen bir adam. Amacı Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kurulmuş bütün terör örgütlerini birleştirerek büyük bir güç oluşturmak ve Türkiye’yi parçalamak. Peki Savaşçı dizisinin Markus'u kimdir?

Gökçen Gökçebağ Kimdir?

2002 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi ve stajyer sanatçı olarak çalıştı. 2008 yılında girdiği New School for Drama'da oyunculuk yüksek lisans programını bitirdi. New York'ta La Mama başta olmak üzere çeşitli tiyatrolarda temsiller verdi. Şahan Gökbakar'ın Celal ile Ceren filmiyle Türkiye'ye dönen Gökçen, 2013 yılından bu yana "Derme Çatma Hamlet", "Kuşlar Meclisi", "Sahne Denilen Büyülü Kutu" oyunlarında rol aldı. Bunun yanında "Not Defteri", "Aşkın Kanunu" ve "Şehrin Melekleri" dizileri ve "Celal ile Ceren","Cinni: Uyanış" ve "Son Çıkış" adlı filmlerde oynadı.

Talimhane Tiyatrosu’nun “Yoldan Çıkan Oyun” ve “Baba ve Piç” oyunlarında sahneye çıkmış olan Gökçen Gökçebağ bu sezon Okan Bayülgen'in Dada Salon Kabarett Sahnesinde Şirket ve Metres oyunlarında rol almıştır. Oyuncu son olarak 4N1K: Yeni Başlangıçlar adlı internet dizisinde "Ercüment" karakterini canlandırmıştır.

Gökçen Gökçebağ'ın Oynadığı Diziler

4N1K: Yeni Başlangıçlar (İnternet Dizisi) / 2019
Aşkın Kanunu / 2014
Seni Yaşatacağım / 2002

Gökçen Gökçebağ'ın Oynadığı Filmler

Son Çıkış / 2018
Son Şnitzel / 2016
Kayıp İnci / 2016
Shell (Kısa Film) / 2016
Cinni: Uyanış / 2016
Celal ile Ceren / 2013
Salkım Hanım'ın Taneleri / 1999

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle