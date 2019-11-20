Savaşçı dizisinin 83. bölüm 1. fragmanı yayınlandı
Savaşçı dizisinin 83 bölümden ilk fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Peki Savaşçı dizisinin 83. bölümde neler yaşanacak?
Savaşçı son bölümde neler yaşandı?
Savaşçı’da, Markus’un son hamlesi gerilimi tırmandırıyor
Kağan ve Yörük Haydar’ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay’ı telefonla arayarak Yüzbaşılar’ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus’un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid’le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir. Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus’un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus’un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…
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