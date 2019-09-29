Savaşçı bu akşam neden yok? Savaşçı'nın yeni bölümleri ne zaman?
Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Savaşçı dizisinin yeni sezon yayın tarihi, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Diziseverler, ekim ayına kısa bir süre kalmasına rağmen Savaşcı'nın neden hala ekranlara gelmediği konusunda bilgi almak istiyor. Peki, Savaşçı'nın yeni bölümleri ne zaman? Savaşçı'nın yeni sezonu ne zaman?
Geçtiğimiz mayıs ayında 76. bölümüyle sezon finali yapan Savaşçı'nın 4. yeni sezon yayın tarihi, son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Savaşçı dizisinin heyecanla beklenen yeni sezon yayın tarihine ilişkin bilgiler, dizinin sevenleri tarafından sorgulanıyor. İşte, Savaşçı'nın yeni sezon yayın tarihi hakkında ayrıntılar...
Savaşçı'nın yeni sezon bölümü bu hafta da yok. Konuya ilişkin kanal ya da yapım şirketinden bir açıklama gelmezken dizinin başrol oyuncusu Berk Oktay Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni sezon set çalışmalarının 20 Eylül'de başladığını duyurdu. Dizinin yeni sezonunun ekim ayının ortalarında başlayacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Savaşçı'nın yeni sezon fragmanları da yayıncı kanalın resmi YouTube hesabından yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.
Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.
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