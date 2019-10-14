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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Savaşçı 78. bölüm fragmanında Kılıç Timi'nin hesabı yeni başlıyor!

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Savaşçı 78. bölüm fragmanında Kılıç Timi'nin hesabı yeni başlıyor!

Savaşçı dizisinin 78. bölüm fragmanında Kılıç Timi icraatlarına devam ediyor. Terör odaklarına karşılık mücadelelerini devam ettiren Kılıç Timi, Savaşçı dizisinin 78. bölüm fragmanında Markus ve yanında bulunan terör odakları, Kılıç Timi'nin avı olmaktan kaçamamıştır. İşte, yeni sezon ilk bölümünün ardından merak edilen Savaşçı dizisi 78. bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Savaşçı dizisinin son bölümünün ardından 78. yeni bölüm fragmanında hareketli dakikalar izleyicilerle buluştu. Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi'nin hedefinde Kartal Timi'ni pusuya düşüren teröristler vardır. İşte, Savaşçı dizisinin 78. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi yine terör odaklarına göz açtırmıyor. Kartal Timi'ne atılan pusunun hesabını soran Kılıç Timi, Markus ve diğerlerine hezimeti yaşatıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Özel Kuvvetler Karargah’ı sahadan gelen kötü haberlerle alarmdadır. Fakat yapılan bütün müdahaleler sonuçsuz kalır. Her yönden baskı altında olan General Ahmet Kutalmış, bu kez sınavların en büyüğüyle karşı karşıyadır. Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek, büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek zorundadır. Ancak Teğmen Çiğdem Ülgen’in fark ettiği önemli bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt başta olmak üzere, her biri başka bir tarafa dağılan Kılıç Timi’ni tekrar bir araya getirmek için hamlesini yapar. Türkiye için tehlikenin boyutu gittikçe yükselirken, Çiğdem Teğmen Kılıç Timi’ni harekete geçirebilecek midir?

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