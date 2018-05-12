Savaşçı 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Savaşçı dizisinin heyecanla beklenen 44. bölümüne ait 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta aksiyon ve gerilimin giderek arttığı dizide, yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. 13 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanda, büyük bir patlamanın olduğu görülüyor. Peki, Savaşçı dizisinin 44. bölüm 2. fragmanında başka neler var? Savaşçı'nın yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin 44. yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Her hafta aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerini heyecanlandıran dizinin 44. bölümü yine çok hareketli olacak. Yeni bölüme dair ipucu veren fragmanda çok sayıda önemli sahne var. İşte, Savaşçı 44. bölüm fragmaları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
SAVAŞÇI 44. BÖLÜM FRAGMANLARI
Pazar akşamları izleyicinin karşısına çıkan Savaşçı'nın 13 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Kutalmış Paşa'ya soruşturma açılmış, Kopuz Albay’ın da askerlik mesleğine son verilmiştir. Bunu öğrenen Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar hemen harekete geçerler. Seyfi’nin de işin içinde olduğu bir operasyon planlanır.
Bu operasyon, adım adım ilerlerken Çeto ve Roza bir amerikalı özel güvenlik mensubuyla, teröristlerin eğitildiği kampta bir araya gelirler. Gerekli önlemleri alan Kılıç Timi, bu görüşmede Albay Kopuz’un ve General Kutalmış’ın mesleğe dönüşü için bir fırsat yakalar. Ancak Çeto’nun farkettiği bir ayrıntı işleri zora sokacaktır. Gerilim gittikçe yükselirken, Kağan’ın yaptığı plandan vazgeçmeye niyeti yoktur. Fakat Seyfi’nin açığa çıkma riski, bütün dengeleri değiştirecektir.
SAVAŞÇI'DA GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Savaşçı'nın geçen hafta ekranlara gelen 44. son bölümünde, Madenin enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalır ve Kağan’ın izine rastlanmaz. Albay Kopuz ve Kılıç Timi ise Kağan’ın akibeti netleşene kadar, durumu ailesinden saklamaya çalışır. Ancak bunu yapmak kolay olmaz.
Diğer taraftan Yeter’in İHA görüntülerindeki bir detayı fark etmesi Albay Kopuz’un Kağan’ın hayatta olduğuyla ilgili inancını daha da arttırır. Seyfi’den gelen istihbarat ise Albay Kopuz’u harekete geçirir ve Kılıç Timi’ni çok gizli bir operasyona çıkarır. Şimdi bedeli ne olursa olsun Yüzbaşı Kağan’ı kurtarmak Albay Kopuz’un ve Kılıç Timi’nin hedefidir.
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