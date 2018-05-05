Savaşçı 43. bölüm fragmanı yayınlandı! Yüzbaşı Kağan Bozok yaşıyor mu?

Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin 43. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Her hafta aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerini heyecanlandıran dizinin 43. bölüm fragmanında yine çok hareketli. Yeni bölüme dair ipucu veren fragmanda Yüzbaşı Kağan Bozok'un akıbeti konu ediliyor. İşte, Savaşçı 43. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

SAVAŞÇI 43. BÖLÜM FRAGMANI

Pazar akşamları izleyicinin karşısına çıkan Savaşçı'nın 6 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, madenin enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalır ve Kağan’ın izine rastlanmaz. Albay Kopuz ve Kılıç Timi ise Kağan’ın akıbeti netleşene kadar, durumu ailesinden saklamaya çalışır. Ancak bunu yapmak kolay olmaz.

Diğer taraftan Yeter’in İHA görüntülerindeki bir detayı farketmesi Albay Kopuz’un Kağan’ın hayatta olduğuyla ilgili inancını daha da arttırır. Seyfi’den gelen istihbarat ise Albay Kopuz’u harekete geçirir ve Kılıç Timi’ni çok gizli bir operasyona çıkarır. Şimdi bedeli ne olursa olsun Yüzbaşı Kağan’ı kurtarmak Albay Kopuz’un ve Kılıç Timi’nin hedefidir.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Savaşçı'nın 29 Nisan 2018 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde, Kılıç Timi, karargahtaki eğlence sırasında, kırsaldan gelen saldırı haberiyle harekete geçer. Albay Kopuz saldırıyı yapanın Çeto ve Roza olduğunu ve doktorları rehin aldıklarını öğrenir. Kılıç Timi, Çeto ve Roza’nın izini sürerken aldıkları istihbaratla, asıl hedefin çok daha büyük olduğu ortaya çıkar ve farklı örgüte mensup çok tehlikeli iki teröristin izine ulaşırlar.

Bu iki teröristle ilgili ortaya çıkan gerçekler ve bir araya gelecekleri bilgisi Albay Kopuz’u ve General Kutalmış’ı endişelendirir. Ancak hiç beklenmeyen bir gelişme daha olur ve bu teröristlerle ilgili karargaha yabancı devletlerden ortak operasyon talebi gelir. Kuşku uyandırıcı bu taleple ilgili Albay Kopuz gerekli önlemleri alırken, teröristlerin buluşacağı noktaya ulaşan Kılıç Timi büyük tehlike altındadır...