Savaşçı 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Albay Kopuz öfkeden deliye dönüyor!
Savaşçı dizisinin heyecanla beklenen 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta aksiyon ve gerilimin giderek arttığı dizide, yeni bölümde neler olacağı da merak konusu oldu. 29 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanda, Albay Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok hakkında söylenenleri duyunca öfkeden yerinde duramıyor. Ayrıca fragmanın sonundaki patlamada izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Savaşçı dizisinin 42. bölüm fragmanında başka neler var? Savaşçı'nın 42. bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Her hafta aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerini heyecanlandıran dizinin 42. bölüm fragmanında yine çok hareketli, fragmana Albay Kopuz'un öfkesi damga vuruyor. Peki, fragmanda başka neler var? Savaşçı 42. bölümde neler yaşanacak? İşte, Savaşçı 42. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
SAVAŞÇI 42. BÖLÜM FRAGMANI
Pazar akşamları izleyicinin karşısına çıkan Savaşçı'nın 29 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Kılıç Timi, karargahtaki eğlence sırasında, kırsaldan gelen saldırı haberiyle harekete geçer. Albay Kopuz saldırıyı yapanın Çeto ve Roza olduğunu ve doktorları rehin aldıklarını öğrenir.
Öte yandan, Kılıç Timi, Çeto ve Roza’nın izini sürerken aldıkları istihbaratla, asıl hedefin çok daha büyük olduğu ortaya çıkar ve farklı örgüte mensup çok tehlikeli iki teröristin izine ulaşırlar. Bu iki teröristle ilgili ortaya çıkan gerçekler ve bir araya gelecekleri bilgisi Albay Kopuz’u ve General Kutalmış’ı endişelendirir. Ancak hiç beklenmeyen bir gelişme daha olur ve bu teröristlerle ilgili karargaha yabancı devletlerden ortak operasyon talebi gelir. Kuşku uyandırıcı bu taleple ilgili Albay Kopuz gerekli önlemleri alırken, teröristlerin buluşacağı noktaya ulaşan Kılıç Timi büyük tehlike altındadır...
SAVAŞÇI'NIN 41. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Savaşçı'nın 22 Nisan 2018 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde, Yüzbaşı Haydar şehit mi oldu endişesi yaşayan Kılıç Timi, atılan havan mermileriyle ateş çemberinin içinde kalır. Bayram Yörük Haydar’ı hayata döndürmeye çalışırken, Albay Kopuz ve diğer askerler teröristleri bertaraf etmek zorundadır.
Diğer tarafta ise Seyfi’nin açığa çıkması an meselesidir. Seyfi’nin muhbirlik yaptığından şüphelenen Kuzgun, Albay’ın aldığı önlemle kuşkularında tereddüt etse de Seyfi’nin cezasını keser. Ancak kaçış yolunda gelişen beklenmedik durum, Kuzgun ve adamlarını karşı karşıya getirir. Roza ve Çeto’nun ihanetine uğrayan Kuzgun son kozunu oynamak için harekete geçerken, Albay Kopuz’un da Kuzgun’u ortadan kaldırmadan karargaha dönmeye niyeti yoktur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle