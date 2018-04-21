Savaşçı 41. bölüm fragmanı yayınlandı! Teröristlerden hain tuzak
Savaşçı dizisinin heyecanla beklenen 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta aksiyon ve gerilimin giderek arttığı dizide, yeni bölümde neler olacağı da merak konusu oldu. 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmanda, terör örgütünün kurduğu hain tuzak dikkat çekiyor. Peki, Savaşçı dizisinin 41. bölüm fragmanında başka neler var? Savaşçı'nın 41. bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Fırat Albayram gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Her hafta aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerini heyecanlandıran dizinin 41. bölüm fragmanında Tim, tuzağın ortasında kalır. Peki, fragmanda başka neler var? Savaşçı 41. bölümde neler yaşanacak? İşte, Savaşçı 41. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
SAVAŞÇI 41. BÖLÜM FRAGMANI
Pazar akşamları izleyicinin karşısına çıkan Savaşçı'nın 22 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, Yüzbaşı Haydar şehit mi oldu endişesi yaşayan Kılıç Timi, atılan havan mermileriyle ateş çemberinin içinde kalır. Bayram Yörük Haydar’ı hayata döndürmeye çalışırken, Albay Kopuz ve diğer askerler teröristleri bertaraf etmek zorundadır.
Diğer tarafta ise Seyfi’nin açığa çıkması an meselesidir. Seyfi’nin muhbirlik yaptığından şüphelenen Kuzgun, Albay’ın aldığı önlemle kuşkularında tereddüt etse de Seyfi’nin cezasını keser. Ancak kaçış yolunda gelişen beklenmedik durum, Kuzgun ve adamlarını karşı karşıya getirir. Roza ve Çeto’nun ihanetine uğrayan Kuzgun son kozunu oynamak için harekete geçerken, Albay Kopuz’un da Kuzgun’u ortadan kaldırmadan karargaha dönmeye niyeti yoktur.
SAVAŞÇI'NIN 40. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Savaşçı'nın 15 Nisan 2018 tarihinde ekranlara gelen son bölümünde, Çiğdem ve Yeter deşifre olma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Kılıç Timi silah arkadaşlarını kurtarmak için Kağan’dan emir beklerken, Çiğdem’in şaşırtan hamlesi olayın seyrini değiştirir. Diğer tarafta ise Seyfi’nin karargahta olması gerilime sebep olur. Selçuk ve Doğan onu durdurmaya çalışırken, Albay’ın müdahelesi kafaları karıştırır.
Roza ve Çeto, köylerden silah zoruyla topladıkları adamlarla Kuzgun’un yanına ulaşmaya çalışırken, attıkları pusuyla izlerini kaybettirmeye çalışırlar. Ancak peşlerinde olan Kılıç Timi’nin vazgeçmeye niyeti yoktur ve Albay Kopuz’un da sahaya çıkmasıyla hedefe adım adım yaklaşırlar.
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