Savaşçı 40. bölüm fragmanında deşifre riski
Savaşçı dizisi yayınlanan 40. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çiğdem ve Yeter deşifre olma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. İşte, Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Savaşçı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Seyfi’nin karargahta olması gerilime sebep olur. Selçuk ve Doğan onu durdurmaya çalışırken, Albay’ın müdahelesi kafaları karıştırır. İşte, Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çiğdem ve Yeter deşifre olma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Kılıç Timi silah arkadaşlarını kurtarmak için Kağan’dan emir beklerken, Çiğdem’in şaşırtan hamlesi olayın seyrini değiştirir.
Diğer tarafta ise Seyfi’nin karargahta olması gerilime sebep olur. Selçuk ve Doğan onu durdurmaya çalışırken, Albay’ın müdahelesi kafaları karıştırır.
Roza ve Çeto, köylerden silah zoruyla topladıkları adamlarla Kuzgun’un yanına ulaşmaya çalışırken, attıkları pusuyla izlerini kaybettirmeye çalışırlar. Ancak peşlerinde olan Kılıç Timi’nin vazgeçmeye niyeti yoktur ve Albay Kopuz’un da sahaya çıkmasıyla hedefe adım adım yaklaşırlar.
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