Savaşçı 39. bölüm fragmanında Kılıç Timi için zor anlar!
Savaşçı dizisi yayınlanan 39. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selçuk’un canı pahasına Türk bayrağını tepeden indirmeyen Kılıç Timi, onun için son görevini yerine getirmiştir. İşte, Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Savaşçı dizisi yayınlanan 39. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yüzbaşı Kağan, yaptığı planla Çeto ve Seyfi’ye cehennemi yaşatmak için harekete geçer. İşte, Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Selçuk’un canı pahasına Türk bayrağını tepeden indirmeyen Kılıç Timi, onun için son görevini yerine getirmiştir. Yüzbaşı Kağan, yaptığı planla Çeto ve Seyfi’ye cehennemi yaşatmak için harekete geçer. Ama bu arada Kılıç Timi’ne gelen haber tam bir sürpriz olacaktır.
Albay Kopuz ise ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir şimdi. Pia Kuzgun’un amacını anlamıştır ancak her şey için çok geçtir artık. Sevdiği adama ölümü getirmiştir.
Gelen istihbaratlar doğrultusunda, Kuzgun’un bir sonraki hamlesini tahmin eden Yüzbaşı Kağan hazırlığını yapar. Fakat büyük risk taşıyan bu operasyon için düğmeye basılırken, aynı anda karargahta gelişen beklenmedik durum, olayları daha da karmaşık hale getirecektir.
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