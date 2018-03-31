Savaşçı 38. bölüm fragmanında Kılıç timi zamana karşı yarışıyor
Savaşçı dizisi yayınlanan 38. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram, tam anlamıyla bir ölüm tuzağına çekilmişlerdir. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.
Savaşçı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar yer alacak. Yeni bölümde ulaşılan bilgiler doğrultusunda, Kuzgun’un yeni bir terör kampı kurmak için çalıştığı ortaya çıkar. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram, tam anlamıyla bir ölüm tuzağına çekilmişlerdir. Haberi alan Kılıç Timi büyük bir şok yaşasa da, onları cehennemden çekip almak için hemen harekete geçerler. Fakat ağır saldırı altında kalan silah arkadaşlarının akibeti meçhuldür. General Kutalmış ve Albay Kopuz yapılan bu saldırı karşısında asla taviz vermeyecek ve neye mal olursa olsun bedeli ödetilecektir.
Bu arada ulaşılan bilgiler doğrultusunda, Kuzgun’un yeni bir terör kampı kurmak için çalıştığı ortaya çıkar. General ve Albay, teröristleri durdurmak için planlarını devreye sokar.
Diğer taraftan Kuzgun, Kopuz Albay’la ilgili son kozunu oynamak için hazırlıklara başlar. Ancak Roza’nın beklenmedik hamlesi olayların boyutunu başka bir noktaya getirecektir.
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