Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde haberler doğru mu?

Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrasında merak konusu oldu. İrtibatları kesilen Bozok ve Bozkurt yüzbaşı ile Haydar astsubay, teröristlere karşı mücadelelerini sürdürmektedir. Karşılarında kendilerinden sayıca üstün terörist bulunmasına rağmen vazgeçmeyen kahraman askerler, savunmalarını sürdürürken, teröristlere olabildiğince zaiyat vermeye gayret göstermektedir. Peki, aksiyon dolu geçen son bölümün ardından Savaşçı'nın 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylı bilgiler

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE ACI HABER VERİLDİ ANCAK..

Savaşçı'nın son bölümünde Jandarma İstihbarat'ın getirdiği şehit haberini resmi olarak kabul eden Albay Kopuz, bu bilgileri acılı ailelerle paylaşmak için harekete geçer. Ancak şehit olan askerlerin Bozok ve Bozkurt Yüzbaşı ile Haydar astsubay olduğuna dair herhangi bir teyide gidilmedi.

Kutalmış Paşa’nın verdiği özel göreve hazırlanan Yüzbaşı Kağan ve Haydar, öncelikle Kuzgun’un yapacağı eylemi bertaraf edecek ve bu onları asıl hedefe götürecektir.

Diğer taraftan Kuzgun’un büyük bir katliam peşinde olduğu ve bunu Türkiye yapmış gibi göstereceği yönündeki istihbarat Kılıç Timi’ni harekete geçirir. General Kutalmış ve Albay Kopuz’un yaptıkları plan doğrultusunda Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarını adım adım izler ve ne tür bir hazırlık içinde olduklarını çözer. Çok acımasız ve toplu bir katliam peşinde olan Kuzgun’u durdurmak için zamana karşı yarışan Kılıç Timi, öncelikle sivilleri kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayarlar.

Albay Kopuz komutasındaki Kılıç Timi ölüme bu kadar yaklaşmışken Ankara’ya gelen haber, herkesin yüreğine ateş düşürür.

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