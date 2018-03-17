Savaşçı 36. bölüm fragmanında Kılıç Timi yine zorlu operasyona çıkıyor

Savaşçı dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kuzgun’un büyük bir katliam peşinde olduğu ve bunu Türkiye yapmış gibi göstereceği yönündeki istihbarat Kılıç Timi’ni harekete geçirir. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kutalmış Paşa’nın verdiği özel göreve hazırlanan Yüzbaşı Kağan ve Haydar, öncelikle Kuzgun’un yapacağı eylemi bertaraf edecek ve bu onları asıl hedefe götürecektir.

Diğer taraftan Kuzgun’un büyük bir katliam peşinde olduğu ve bunu Türkiye yapmış gibi göstereceği yönündeki istihbarat Kılıç Timi’ni harekete geçirir. General Kutalmış ve Albay Kopuz’un yaptıkları plan doğrultusunda Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarını adım adım izler ve ne tür bir hazırlık içinde olduklarını çözer. Çok acımasız ve toplu bir katliam peşinde olan Kuzgun’u durdurmak için zamana karşı yarışan Kılıç Timi, öncelikle sivilleri kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayarlar.

Albay Kopuz komutasındaki Kılıç Timi ölüme bu kadar yaklaşmışken Ankara’ya gelen haber, herkesin yüreğine ateş düşürür.