Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanında Galip kurtulacak mı?

Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanında gözler kulaklar Galip'te olacak. Teröristlerin hedefi olmaktan son anda kurtulan Galip, Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanında kritik dakikalar geçirmektedir. Kılıç Timi'nin terörist grup öncesinde kurtarmak için mücadele edeceği Galip, yaşama tutunabilecek midir? İşte, Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE GALİP KURTULACAK MI?
Kılıç Timi Yahya Batur’dan gelen istihbaratla Galip’i kurtarmak için yola çıkmıştır. Çeto ve adamları ellerinden kaçırdıkları Galip’in izini sürerken, Galip ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir. Zamana karşı yarışan Kılıç Timi’ni hiçbir engel durduramayacak ama Emre’ye gelen bir telefon onları zor durumda bırakacaktır.
Diğer tarafta Pia, eski kocası Kuzgun’un gerçek yüzünü görür ve hayatının en büyük acısını yaşar. Kuzgun ise Albay Kopuz’u Pia’nın gözleri önünde ortadan kaldırmaya kararlıdır ve bu planı için hazırlıklara başlar. Kopuz Albay Kuzgun tuzağına doğru ilerlerken, Kılıç Timi de kırsalda Çeto ve adamlarının saldırısı altında kalacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Kuzgun’un ateşiyle Kutalmış General ve ona siper olan Emre yere düşmüşlerdir. Yüzbaşı Kağan, vuruldular diye endişelenirken, Kuzgun planının ikinci kısmını devreye sokar. Kalabalık terörist grubu köyü kuşatır ve Kılıç Timi, Türkmenler’le birlikte teröristlere karşı koymaya çalışır. Ama Galip’le iletişimin kesilmesi, timde paniğe sebep olur.
Roza tarafından kaçırılan Pia ise Kuzgun’la karşı karşıya geldiklerinde hayatının en büyük şokunu yaşar. Kuzgun’un beklenmedik hamlesiyle olaylar arasındaki bağlantıyı çözen Albay Kopuz için Pia meselesi daha da karmaşık hale gelecektir.
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