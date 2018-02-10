Savaşçı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Savaşçı dizisi yayınlanan son bölümü ile izleyicilere aksiyon dolu dakikalar yaşattı. Her hafta pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden dizi Savaşçı'ın son bölümünde namlunun ucundan çıkan o merminin kime isabet ettiği merak konusu oldu. Peki, Savaşçı yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı mı? İşte, bazı bilgiler

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Albay Kopuz, Kuzgun’un kim olduğunu ve amacını araştırmaya başlar. Bu arada gelen test sonucuyla kahvenin içinde zehir olduğunu öğrenir ve Pia meselesiyle ilgili harekete geçer.

Kılıç Timi ise Kuzey Irak’ta bir üs bölgesini ve Türkmen köyünü ziyarete gidecek olan Kutalmış Paşa’ya refakat etmek üzere göreve çıkar. Türk Özel Kuvvetleri’ne mensup bir General’in bölgeye geldiğini öğrenen Kuzgun fırsatı kaçırmaz. Fakat Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı farketmesiyle gerekli güvenlik önlemini alan Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya girer. Her şeye rağmen General’i öldürmeye kararlı olan Kuzgun’un önce Kılıç Timi’ni bertaraf etmesi gerekecektir.