Savaş Gemisi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
2012 yılında vizyona giren Peter Berg'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ABD yapımı, Savaş Gemisi filmi, beyaz perdenin ardından izleyici karşısına çıkıyor. Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan film, aksiyon bilimkurgu ve gerilim türünde yer alıyor. Peki, Savaş Gemisi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
ABD yapımı olan Savaş Gemisi filmi, izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşatacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikketleri üzerinde toplayan filmde, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da yer alıyor. İşte, filmin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler.
Savaş Gemisi filminde Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Tadanobu Asano, Hamish Linklater ve Jesse Plemons oyuncu kadrosunda yer alıyor.
SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.
Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.
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