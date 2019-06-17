Şaşkın Canavar filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Kanada-İspanyol ortak yapımı Şaşkın Canavar filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2016 yılında vizyona giren Şaşkın Canavar, ilk kez TV’de ilk kez yayınlanacak. Peki, Şaşkın Canavar filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Şaşkın Canavar filminde Anne Hathaway'in canlandırdığı Gloria isimli bir kadının bir anda tepetaklak olan hayatı anlatılıyor. Başrollerinde Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens, Tim Blake Nelson, Austin Stowell, Rukiya Bernard, Agam Darshi, ve Hannah Cheramy'nin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Nacho Vigalondo yer alıyor.
ŞAŞKIN CANAVAR KONUSU
Gloria sakin hayatı kısa süre önce tepetaklak olmuş bir kadındır. İşini kaybetmesi yetmezmiş gibi bir de sevgilisi tarafından evden kovulmuştur. Çaresiz kadın New York'u arkasında bırakarak doğduğu kente geri döner. Ancak tam o zamanlarda Seul’e bir canavar saldırır. Bu dev canavar şehri yerle bir etmektedir. Gloria kısa sürede bu devasa yaratık ile kendisi arasında bir bağ olduğunu keşfeder. İşler kontrolden çıkmaya başladığında Gloria'nın kendisi gibi görünüşte önemsiz birinin nasıl olup da dünyanın kaderi üzerinde bu kadar büyük bir etkisi olabileceğini keşfetmesi gerekecektir...
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