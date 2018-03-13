Sarı Bıyık lakabıyla anılan Cahit Kaşıkçılar kimdir?

Bıyığı sebebiyle Sarı Bıyık lakabıyla anılan Cahit Kaşıkçılar, 11 Ekim 1957’de doğdu. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile başladı. Ayrıca bu dizinin senaryo yazarlığını ve bazı bölümlerinin yönetmenliğini de yapmıştır.



90'ların ortasında rol almaya başladığı 'Gerçek Kesit' programında tanındı. Sarı Bıyık karakteri ile hafızalara kazınan Cahit Kaşıkçılar, başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Osman Sonant’ın paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisine konuk oldu. Kendisine ait bir yapım şirketi olan Cahit Kaşıkçılar, bir süredir Bursa'da yaşıyor. Çeşitli gösterilerde şovmen olarak görev yapan Cahit Kaşıkçılar, oyunculuk ve tiyatroculuk kariyerine halen devam etmektedir.