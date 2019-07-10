Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler?
Şansımı Seveyim filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Ender Mıhlar ve Ender Mihlar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şansımı Seveyim filmi 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Şansımı Seveyim filminin oyuncuları kimler?
Türk yapımı komedi filmi Şansımı Seveyim, uğursuz olduğuna inanan ve bu durumdan kurtulmak için ahını aldığı insanlarla barışmak isteyen genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Cem Gelinoğlu'nun ana karakter olan Sebahattin'i canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Kıraç, Zerrin Sümer, Ümit Yesin, Metin Yıldız ve Zeynep Tuğçe Bayat yer alıyor.
ŞANSIMI SEVEYİM KONUSU
Uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a aşık olur, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahini aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.
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