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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

Şampiyon'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tansel öfkesinin kurbanı oluyor!

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Şampiyon'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tansel öfkesinin kurbanı oluyor!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon, perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Şampiyon'un merakla beklenen yeni bölümünde, Tansel Suna’yla barışma gayretini sürdürecek fakat hiç beklemediği bir şekilde köşeye sıkışacak. Gittikçe saldırganlaşan Tansel öfkesinin kurbanı olur. Peki, Şampiyon'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Şampiyon'un yeni bölüm fragmanı ve 5. bölüme dair merak edilenler.

Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı Şampiyon 10 Ekim Perşembe günü 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Geçen haftaki bölümün ardından, yeni bölümde neler olacağını izleyiciler merak ederken Şampiyon'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Şampiyon'un 5. bölüm fragmanı.

ŞAMPİYON'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Güneş Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait yetiştirme yurtlarından birine yerleştirilmiş, hasret ve merak içerisinde babasını, onun verdiği sözü gerçekleştirmesini beklemektedir. Fırat da aynı şekilde söz verdiği üzere, güneş batmadan oğlunu alıp eve getirme mücadelesine girer. Fakat değil onu almak, yüzünü dahi görmek için büyük mücadele vermesi gerekmektedir. Suna ise bu süreçte baba oğul arasındaki güçlü bağa şahit olacaktır. Fırat’ın ne denli iyi, düşünceli bir baba olduğunu gözlemleyecek ve Güneş’i babasından ayırmanın doğru bir karar olup olmadığını sorgulayacaktır kendi içinde. Tansel bu süreçte Suna’yla barışma gayretini sürdürür fakat hiç beklemediği bir şekilde köşeye sıkışacak ve Suna gün geçtikçe Tansel’in gerçek yüzünü görmeye başlayacaktır. Bu durum ikilinin arasını daha da açar. Ve araları açıldıkça Tansel daha da saldırganlaşır. Öfkesinin ilk kurbanı ise Zafer olacaktır. Bütün bunlar olurken Mücella ve Serhat cephesinde ise gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Serhat Sosyal Hizmetlerden gelen bilgilendirme celbini alır ve abisi hakkında şikayette bulunan gizli tanığın karısı olduğundan iyiden iyiye şüphelenmeye başlar. Fakat bu durumda dahi Mücella’nın bir kurtuluş planı vardır. Mücella, işin içinden sıyrılmak için kocasını ateşe atmak pahasına planını devreye sokar. Fırat’sa oğlunu geri almak için çaresiz Tansel’le masaya oturur ve bir anlaşma yapar. Tansel’le yapacağı anlaşmayla Fırat, oğluna verdiği sözü tutmak uğruna, karısına verdiği sözü bozacaktır.

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