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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Şampiyon'un 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Şampiyon'un yeni bölümünde neler olacak?

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Şampiyon'un 6. bölüm fragmanları yayınlandı! Şampiyon'un yeni bölümünde neler olacak?

TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şampiyon'un merakla beklenen 6. bölüm fragmanları yayınlandı. Şampiyon'un perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümünde Fırat’ın çıkacağı kafes dövüşü maçında onu büyük bir tehlike bekleyecek. Fırat köşeye sıkıştığı maçta canı için mücadele verirken Zafer de Tansel’i köşeye sıkıştıracak çok önemli bir bilgi öğrenecek. Peki, Şampiyon'un yeni bölümünde başka neler olacak?

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Halit Özgür Sarı gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Şampiyon 17 Ekim Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle takip edilen dizinin bu haftaki bölümünde neler olacağı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Şampiyon'un 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fırat Zafer’e Tansel’le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş’i geri alabilmek adına Fırat’ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat’ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat’ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir. Zafer ve Fırat ikilisi Yaman’dan habersiz bir şekilde antrenmanlara devam ederken Yaman da Serhat ve Mücella’yla konuşup Fırat hakkındaki şikayet dilekçesini çektirebilme telaşına düşmüştür.

Suna, babasının yokluğunda Güneş’le ilgilenmeyi sürdürürken bir yandan da Fırat’la ilgili iç hesaplaşma yaşamaktadır. Ve ilk defa 7 yıl önceki maçta abisinin yerine Fırat’ın da ölebileceği ihtimalini düşünür. Fırat’ın suçsuz olabileceği gerçeği Mücella cephesinde de işlerin karışmasına sebep olur. Tansel’den aldığı parayla yetinmeyen Mücella, kocasıyla arasının bozulduğu ve yuvasının yıkılmak üzere olduğu bahanesiyle Tansel’in kapısına dayanır. Fakat bu hareketi ona pahalıya mal olacaktır.

Fırat’ın çıkacağı kafes dövüşü maçında onu büyük bir tehlike beklemektedir ve Fırat bu tehlikeden habersiz, karma dövüş şampiyonu olan rakibi Camgöz’ün karşısındaki yerini alır. Fırat köşeye sıkıştığı maçta canı için mücadele verirken Zafer de Tansel’i köşeye sıkıştıracak çok önemli bir bilgi edinmiştir. Hayatlarını tamamen değiştirecek bir bilgi. Ama bilmedikleri şey hayatlarındaki en büyük düşmanın Tansel olmadığı gerçeğidir. Yakın bir zamanda en tehlikeli düşmanlarıyla, Derviş Aladağlı’yla tanışacaklardır.

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