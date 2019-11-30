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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.11.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Şampiyon'un 11. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Şampiyon'un 11. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in pazar akşamları ekranlara gelen dizisi Şampiyon, bu haftada heyecan dolu bir bölümde ekranlarda olacak. Sevilen dizinin 1 Aralık'taki bölümü öncesi, fragmanları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Şampiyonun yeni bölümünde neler olacak?

Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi oyuncuların rol aldığı Şampiyon bu hafta 11. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde; Fırat ve Derviş, Fırat’ı isteyenlerin kurşun yağmurunun arasında kalacak. İşte, Şampiyon'un 11. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

Yönetmenliğini Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği Şampiyon'un 1 Aralık'ta yayınlanacak 11. bölümünde;

Fırat ve Derviş , Fırat’ı isteyenlerin kurşun yağmurunun arasında kalmışlardır. Bu durumdan kurtulmanın yolu yok gibi görünmektedir. Ateş hattında kalan ikili Fırat sayesinde kurtulur.

Olanları Yaman ile konuşan Fırat Derviş hakkındaki gerçekleri öğrenmek ister. Yaman onu komiser Ziya ile görüştürür.

Kerem Akif’in itiraf videosunun olduğu usb ile Nesli’yi kurtarmak için Tansel’in mekanına gider. Ancak düşünmeden yaptığı hareketin hayatının hatası olacağından haberi yoktur.

Fırat Derviş’in yanına taşınma konusunu Güneş’e nasıl anlatacağını düşünürken Güneş bir şekilde durumu öğrenmiştir. Yaman dedesinden ayrılmaya niyeti yoktur.

Zafer Selvi’nin babası ile konuşup onu ikna etmeye çalışır. Fakat Tahsin’in ikna olmaya niyeti yoktur. Zafer’in başka bir planı vardır. Bu plan işi daha da zorlaştıracaktır.

Necdet Suphi’nin ölümü ile ilgili itiraflardan sonra Suna ve Kerem’in yüzüne bakmaya utanan Gülten ile Harun evden ayrılmaya karar verirler.

Elinde Kerem'le ilgili koz olan Tansel Suna’yı zorla yemeye davet eder. Suna Fırat’ın kendisinden gizlediği bir bilgiyi ondan öğrenince şok olur.

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