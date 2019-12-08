“Şampiyon” dizisinin setini öğrenciler bastı
Tolgahan Sayışman rol aldığı “Şampiyon” dizisinin çekimleri için önceki gün Zeytinburnu’na gitti.
Çekimlerin yapıldığı yerin hemen yanında bulunan Haluk Ündeğer İlkokulu’nun öğrencileri teneffüse çıktıkları sırada ünlü oyuncuyu görünce karavanını abluka altına aldı. Okul zilinin çalması üzerine Sayışman, öğrencilerin derslerine geç kalmamaları için çıkışta onlara imza sözü verdi.
Tolgahan Sayışman gün sonunda imza almak için sete dönen öğrencilere yaklaşık 2 saat boyunca imza dağıttı.
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