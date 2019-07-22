Şampiyon dizisinin kadrosunda kimler var?
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Şampiyon dizisinin kadrosu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müslüm filmi ile adını bir kez daha duyuran Şahin Kendirci de Şampiyon dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Şampiyon dizisinin kadrosunda kimler var?
Şampiyon dizisi yeni dönemde TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Tolgahan Sayışman'ın baş rolde olduğu dizide partneri Yıldız Çağrı Atiksoy oldu. Atiksoy, Sayışman'ın canlandırdığı Kafkas karakterinin sevgilisi doktor Suna rolünü üstelenecek. Ünlü oyuncu, Şampiyon dizisinde 'Suna' karakterine hayat verecek.
Tolgahan Sayışman’ın Şampiyon dizisinde Kafkas lakaplı Fırat gelecek vadeden genç bir boksörken yaşadığı talihsiz olayla hayatı yerle bir olmuştur. Fırat kariyerini bırakıp ringlere veda etmişken yıllar sonra oğlu Güneş için yeniden ringlere çıkıp bir raunt daha diyecek.
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