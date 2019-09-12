Şampiyon dizisinin Güneş’i Emir Özyakışır kimdir?
Şampiyon dizisinin kadrosunda yer alan isimlerden biri de çocuk oyuncu Emir Özyakışır oldu. Daha önce farklı dizi projelerinde yer alan Emir Özyakışır, Güneş karakterine hayat verecek. Peki, Şampiyon dizisinin Güneş’i Emir Özyakışır kimdir?
Emir Özyakışır, 2011 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok reklam filminde de yer aldı. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde oynadı. 2018 yapımı Gülperi dizisindeki Can rolü ile büyük çıkış yakalayan Emir Özyakışır, Şampiyon dizisinde Tolgayan Sayışman'ın oğlu Güneş karakterine hayat verecek.
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