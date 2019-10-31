Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? Şampiyon final mi yaptı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriŞampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? Şampiyon final mi yaptı?
GeriTelevizyon Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? Şampiyon final mi yaptı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
31.10.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? Şampiyon final mi yaptı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? Şampiyon final mi yaptı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinin yeni bölümünü bekleyenler, dizinin yayın saatinde bu hafta başka bir programın olduğunu gördü. Şampiyon sevenleri, geçen hafta ve bu hafta dizinin yayınlanmaması nedeniyle, "Şampiyon final mi yaptı?" sorusunu akıllarına getirdi. Peki, Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? Şampiyon neden yok? İşte,dizi ile ilgili merak edilen bilgiler.

Her hafta perşembe günleri yayınlanan ve izleyici tarafından büyük ilgi gören Şampiyon, 6. bölümü sonrası yayın hayatına 2 hafta ara verdi. Dizinin tutkunları yeni bölüm için sabırsızlanırken, Şampiyon'un akıbeti de merak konusu oldu. Peki, Şampiyon ne zaman? Şampiyon bu hafta neden yayınlanmıyor? İşte, dizinin yeni bölüm tarihi ve konuyla ilgili detaylar.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

Sevilen dizi Şampiyon geçen hafta, Cumhurbaşkanı Özel Yayını dolayısıyla, yeni bölümü bir hafta ertelenmişti. Dizinin bu hafta da yeni bölümü ile yayınlanmayacak olması merak edilirken, TRT1 Şampiyon'un yayın gününde değişikliğe gitti. Şampiyon dizisi 3 Kasım Pazar gününden itibaren pazar akşamları sevenlerinin karşısına çıkacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zafer Tansel’le ilgili edindiği bilgiyi Fırat’la paylaşır. Akif’in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer’den bu kaydı hiçbir şartta Suna’ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. Oğluyla barış içinde yaşayacağı bir hayat. Fakat ne Tansel, ne de şimdilik onları uzaktan izleyen Aladağlı’nın barışmak veya onları rahat bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Aladağlı’nın varlığından haberdar olan Yaman, Fırat ve ailesi adına endişelenmeye başlar. Bu endişesinin sebebi, ikilinin yıllar önce Belene kampında tanışıyor olmasıdır. Yaman detaya girmeden Aladağlı’nın kim olduğunu ailesine özetler. Derviş’in, bu hayatta karşılaşabilecekleri en tehlikeli insan olduğunu söyler. Bu yüzden Fırat’a da, oğlu Zafer’e de Derviş Aladağlı’dan uzak durmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihler. Tüm bunlar olurken Tansel’le ilişkisini sonlandıran Suna, bu durumu ailesine de açar. Fakat annesinin tepkisi beklediğinden de sert olur. Bilmediği şey, ailesiyle Tansel arasında geçmişten gelen büyük bir sır olduğudur. Bu sırrın açığa çıkmaması adına, kızlarının Tansel’le arasını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir.

Nihayet babasıyla kavuşan Güneş cephesinde ise her şey yolundadır. Ve hayatlarında yepyeni bir heyecan vardır artık; Okul. Güneş’in okula başlama zamanı gelmiştir ve Fırat oğlunu okula yazdırır…

Nesli, babasıyla hastanede yaptığı konuşmadan dolayı içten içe vicdan azabı çekmektedir… Her ne kadar hala haklı olduğunu düşünse de babasına çok sert çıktığı için üzgündür. Onunla barışmak, özür dilemek ister ama Yaman ortalarda yoktur artık. Üstelik gece eve de gelmez. Ve ertesi gün de öyle… Üstelik telefonuna da cevap vermemekte, salona da gitmemektedir. Zafer, Nesli ve Fırat, iyiden iyiye Yaman’ın başına kötü bir şey geldiğini düşünmeye başlar artık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle