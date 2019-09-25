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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Şampiyon dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 3. bölümde neler olacak?

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Şampiyon dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 3. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisi bu hafta 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi oyuncuların yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde, Suna’nın başvurusuyla Güneş’in devlet korumasına alınması ihtimali gündeme gelecek. Peki, Şampiyon'un yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Şampiyon'un 3. bölüm fragmanı

Yayın hayatına bu sezon başlayan Şampiyon 26 Eylül Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği Şampiyon'da bu hafta heyecanlı anlar ekranlara gelecek. İşte, Şampiyon yeni bölüm fragmanı ve 3. bölümde yaşanacaklara dair merak edilenler.

ŞAMPİYON 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna’nın başvurusuyla Güneş’in devlet korumasına alınması ihtimali gündeme gelmiştir. Sosyal hizmetler yetkilileri ve polisler çocuğun durumunu ve yaşam koşullarını yerinde değerlendirmek için salona geldiklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşamışlardır. Fırat elinde silahla, Kerem’le boğuşurken, Güneş’in kilitlendiği odada feryat figan ağlar halde olması, baba-oğul için durumu içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Fırat’ın oğlundan ayrılmaya hiç niyeti yoktur. Fakat zaman ve koşullar aleyhine işlemektedir. Oğlundan ayrılmamak için ona iyi bakabileceğini ispat etmek zorunda olan Fırat’ın acil olarak paraya ihtiyacı vardır. Çaresiz kalan Fırat, Kado’nun da yönlendirmesiyle, Zafer’in tüm itirazlarına rağmen yasadışı dövüşlere katılmayı kabul eder. Dövüşü kazanıp, aldığı parayla Güneş’i rahat ettirebileceği bir ev tutmak ve koşullarını iyileştirdiğini sosyal hizmetlere ispat etmek isteyen Fırat için, Tansel kötü bir sürpriz hazırlamaktadır. Suna Tansel’in tüm oyunlarından bihaber, bir oğlu babadan ayırmak zorunda olmakla, ona daha güvenli ve iyi koşullar sağlamak arasındaki vicdani gitgeli yaşamaktadır. Bu arada, Suna’nın telkinleriyle Kerem’i bokstan ve salonundan uzaklaştırma kararı alır Tansel. Fakat Kerem’in boksör olmaktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Tansel her şeyi çözdüğünü düşündüğü anda, Kerem hiç beklenmedik şaşırtıcı bir hamle yapar.

Fırat bütün bu sıkıntılarla uğraşırken, abisine destek olamadığı, Mücella’ya söz geçiremediği için büyük bir pişmanlık yaşayan Serhat, yeğenini ve abisini bir gece de olsa misafir etmek için Mücella’yı ikna eder. Serhat yeğenini evine götürürken, kardeşinin samimiyetine güvenen Fırat, Mücella’nın alttan alta çevirdiği işlerin farkında değildir. Güneş amcasının evinde beklenmedik bir olay yaşarken Fırat da yasadışı dövüşlerde oğlunu kaybetmemek için hayatının en önemli sınavlarından birini verecektir.

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