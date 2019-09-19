Şampiyon dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor – İşte Şampiyon'un konusu ve oyuncu kadrosu
‘Kafkas’ lakaplı Fırat Bölükbaşı’nın hikayesini anlatan Şampiyon dizisinin oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Başrolünde Tolgahan Sayışman’ın yer aldığı Şampiyon’un oyuncuları arasında deneyimli isimler yer alıyor. İşte, Şampiyon'un konusu ve oyuncu kadrosu
Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme aldığı Şampiyon’un yönetmenliğini başarılı yönetmen Ketche (Hakan Kırvavaç) üstleniyor. Yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği, başrolünde Tolgahan Sayışman’ın yer aldığı ve kadrosunda Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, Halit Özgür Sarı, İlayda Alişan, Mehmet Bozdoğan, Berk Yaygın, Bahar Süer, Volkan Keskin, küçük oyuncu Emir Özyakışır ve Meltem Savcı, Vedat Erincin gibi başarılı oyunculara yer veren Şampiyon, Perşembe akşamları izleyicilerle buluşuyor.
ŞAMPİYON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Oyuncular: Tolgahan Sayışman (Fırat-Kafkas), Erdal Özyağcılar (Yaman), Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna), Erkan Avcı (Zafer), Halit Özgür Sarı (Kerem), İlayda Alişan (Neslihan) , Mehmet Bozdoğan (Tansel), Berk Yaygın (Serhat), Bahar Süer (Mücella), Volkan Keskin (Uraz), Emir Özyakışır (Güneş) ve Meltem Savcu (Gülten), Vedat Erincin (Harun)
DİZİNİN ÇOCUK OYUNCUSU HAKKINDA
Emir Özyakışır, 2011 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Birçok reklam filminde de yer aldı. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde oynadı. 2018 yapımı Gülperi dizisindeki Can rolü ile büyük çıkış yakalayan Emir Özyakışır, Şampiyon dizisinde Tolgayan Sayışman'ın oğlu Güneş karakterine hayat verecek.
ŞAMPİYON FİLMİNİN KONUSU
"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı, gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ama bu fırsat büyük bir trajediye dönüşerek onu bir anda hayatının en karanlık dönemine itmiştir. Oğlu Güneş 7 yaşına geldiğinde ise kaderi onu yine ringe çağırır. Kafkas'ın tutunacağı tek dal olan Güneş'e de annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Hayatla maçını 7 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye hiç niyeti yoktur. Canı ne kadar acırsa acısın "Şampiyon" yıkılmaz ve hep aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına; Bir raunt daha!
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