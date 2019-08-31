Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak?
TRT1’in yeni dizisi Şampiyon’un yayın tarihi belli oldu. Yakışıklı oyuncu Tolgan Sayışman’ın bir boksöre hayat vereceği Şampiyon dizisinin kadrosunda usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Müslüm filmi ile yıldızı parlayan Şahin Kendirci yer alıyor. Peki, Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak?
Yapımcılığını BSK Yapım'ın, yönetmenliğini Ketche ve Devrim Yalçın'ın, senaristliğini Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün üstlendiği; kadrosunda Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Bahar Süer, Şahin Kendirci, Emir Özyakışır, Berk Yaygın, Mehmet Bozdoğan, İlayda Alişan, Halit Özgür Sarı, Vedat Erincin ve Meltem Savcı'nın yer alıyor.
Şampiyon, ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
KONUSU
Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın, ringlere veda etmesinin üzerinden uzun zaman geçmiştir. Oğlu Güneş ile birlikte ringlerden ve gözlerden uzak bir hayat yaşarken, Güneş’in tedavisi için yeniden İstanbul’a gelmeleri gerekir. Beklenmedik bir tesadüf ise, baba ve oğulun ilişkisini derinden sarsar. Güneş için tüm imkanlarını kullanan Fırat, tedavisine yetecek parayı bir türlü denkleştiremez ve zaman aleyhinde işlemektedir. Şampiyon için artık tek bir yol vardır, ringlere geri dönmek. Güneş, babasının 'Şampiyon' olmasından her zaman gurur duymuştur. Doktor Suna ise, babasının şampiyonluğu ile ilgili bambaşka bir hikaye fısıldamaktadır. Bir yandan boğuştuğu ve tedavisi süren hastalığı, bir yandan da babasına olan koşulsuz güveninin sarsılması, küçücük yaşında mücadele etmesi konulardır. Suna, yıllardır içinde biriktirdiği cinayetin öfkesi ve tutkuyla bağlı olduğu mesleği arasında sıkışıp kalmıştır. Güneş’in tedavisini üstlenmek ister ancak ağabeyinin acısı ilk günkü tazeliğini korumaktadır.
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