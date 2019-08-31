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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
31.08.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak?

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Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak?

TRT1’in yeni dizisi Şampiyon’un yayın tarihi belli oldu. Yakışıklı oyuncu Tolgan Sayışman’ın bir boksöre hayat vereceği Şampiyon dizisinin kadrosunda usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Müslüm filmi ile yıldızı parlayan Şahin Kendirci yer alıyor. Peki, Şampiyon dizisi ne zaman başlayacak?

 

Yapımcılığını BSK Yapım'ın, yönetmenliğini Ketche ve Devrim Yalçın'ın, senaristliğini Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün üstlendiği; kadrosunda Tolgahan Sayışman, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Bahar Süer, Şahin Kendirci, Emir Özyakışır, Berk Yaygın, Mehmet Bozdoğan, İlayda Alişan, Halit Özgür Sarı, Vedat Erincin ve Meltem Savcı'nın yer alıyor.

Şampiyon, ilk bölümüyle 12 Eylül Perşembe 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak. 

KONUSU

Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nın, ringlere veda etmesinin üzerinden uzun zaman geçmiştir. Oğlu Güneş ile birlikte ringlerden ve gözlerden uzak bir hayat yaşarken, Güneş’in tedavisi için yeniden İstanbul’a gelmeleri gerekir. Beklenmedik bir tesadüf ise, baba ve oğulun ilişkisini derinden sarsar. Güneş için tüm imkanlarını kullanan Fırat, tedavisine yetecek parayı bir türlü denkleştiremez ve zaman aleyhinde işlemektedir. Şampiyon için artık tek bir yol vardır, ringlere geri dönmek. Güneş, babasının 'Şampiyon' olmasından her zaman gurur duymuştur. Doktor Suna ise, babasının şampiyonluğu ile ilgili bambaşka bir hikaye fısıldamaktadır. Bir yandan boğuştuğu ve tedavisi süren hastalığı, bir yandan da babasına olan koşulsuz güveninin sarsılması, küçücük yaşında mücadele etmesi konulardır. Suna, yıllardır içinde biriktirdiği cinayetin öfkesi ve tutkuyla bağlı olduğu mesleği arasında sıkışıp kalmıştır. Güneş’in tedavisini üstlenmek ister ancak ağabeyinin acısı ilk günkü tazeliğini korumaktadır.

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