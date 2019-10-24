Şampiyon bu hafta neden yok? Şampiyon yeni bölüm ne zaman?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinin, bu hafta yeni bölümü ile yayınlanmayacak olması seyircileri meraklandırdı. Dizinin bu hafta neden ekranlara gelmeyeceği kafalarda soru işareti oluştururken, Şampiyon'un yeni bölüm tarihi izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şampiyon bu hafta neden yok? Şampiyon yeni bölüm ne zaman? İşte, merak edilenler.
Perşembe akşamları ekranlara gelen Şampiyon'un 7. bölümünü bekleyenler, dizinin bu hafta eski bölümü ile yayınlanacak olması dolayısıyla internette araştırma yapmaya başladı. Öte yandan dizinin daha önce yayınlanan yeni bölüm fragmanı da kanalın internet sitesinden kaldırıldı. Dizinin izleyenleri Şampiyon'un 7. bölüm fragmanının kaldırılmasıyla, "Şampiyon final mi yaptı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, Şampiyon'un yeni bölümü hakkında merak edilen detaylar.
ŞAMPİYON BU HAFTA NEDEN YOK?
TRT1'in yayın akışında, dizinin yayınlanacağı saatte "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" programının olduğu görüldü. Tolgahan Sayışman'ın baş rolünü üstlendiği Şampiyon dizi bu akşam 22.00'da eski bölümü ile ekranlara gelecek.
ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Şampiyon'un yeni bölümünü haftaya yani 31 Ekim Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
ŞAMPİYON'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Fırat Zafer’e Tansel’le yaptığı anlaşmadan bahseder ve ikili Güneş’i geri alabilmek adına Fırat’ın kafeste yapacağı üç maç öncesi antrenmanlara başlarlar. Diğer tarafta ise Tansel, Fırat’ın rakip listesini hazırlamış ve adamlarına Fırat’ın kafesten sağ çıkmaması emrini vermiştir. Zafer ve Fırat ikilisi Yaman’dan habersiz bir şekilde antrenmanlara devam ederken Yaman da Serhat ve Mücella’yla konuşup Fırat hakkındaki şikayet dilekçesini çektirebilme telaşına düşmüştür.
Suna, babasının yokluğunda Güneş’le ilgilenmeyi sürdürürken bir yandan da Fırat’la ilgili iç hesaplaşma yaşamaktadır. Ve ilk defa 7 yıl önceki maçta abisinin yerine Fırat’ın da ölebileceği ihtimalini düşünür. Fırat’ın suçsuz olabileceği gerçeği Mücella cephesinde de işlerin karışmasına sebep olur. Tansel’den aldığı parayla yetinmeyen Mücella, kocasıyla arasının bozulduğu ve yuvasının yıkılmak üzere olduğu bahanesiyle Tansel’in kapısına dayanır. Fakat bu hareketi ona pahalıya mal olacaktır.
Fırat’ın çıkacağı kafes dövüşü maçında onu büyük bir tehlike beklemektedir ve Fırat bu tehlikeden habersiz, karma dövüş şampiyonu olan rakibi Camgöz’ün karşısındaki yerini alır. Fırat köşeye sıkıştığı maçta canı için mücadele verirken Zafer de Tansel’i köşeye sıkıştıracak çok önemli bir bilgi edinmiştir. Hayatlarını tamamen değiştirecek bir bilgi. Ama bilmedikleri şey hayatlarındaki en büyük düşmanın Tansel olmadığı gerçeğidir. Yakın bir zamanda en tehlikeli düşmanlarıyla, Derviş Aladağlı’yla tanışacaklardır.
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