27 Aralık Cuma MasterChef kim elendi? Birinci kim oldu? İşte MasterChef yarı finalistleri

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 27 Aralık Cuma akşamı 76. bölümüyle sevenleriyle buluştu. Şampiyonun belli olacağı büyük final öncesi haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar yarı finale yükselmek için şeflerin istediği zorlu yemekleri yaptı. En az puanı alan isim MasterChef'in dördüncüsü olarak yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef'te kim kazandı? MasterChef son bölümde kim gitti? İşte, detaylar.

MASTERCHEF PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENDİ?

Eleme potasında yer alan Güzide, Alican ve Ekin ilk oyunda meşhur bir meze olan topik yaptı. En başarılı tabağı hazırlamaya çalışan yarışmacılar, Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in tadımları sonrasında ilk puanlarını aldı.

İlk oyun sonrası Güzide 22, Alican 17, Ekin 13 puan aldı.

İkinci oyunda yaratıcı bir tabak hazırlamaya çalışan yarışmacılar mutfakta dakikalar ile yarıştı. Şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklere tadım bölümü sonrası puan verdi.

Üçüncü oyunda Mehmet Şef'in imzalı et yemeğini yapan yarışmacılar mutfakta kıyasıya rekabet etti. Yemeklerin tadına bakan şefler son oyun sonrası karar vermekte oldukça zorlandı. Son oyunda puanlama şu şekilde gelişti;

Güzide 64, Alican 54 puan aldı. 42 puanda kalan Ekin ise MasterChef'in dördüncüsü olarak yarışmaya veda etti. Güzide ise en yüksek puanla günün birincisi oldu.

AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Final haftasında MasterChef'ten elenen Ekin son kez duygularını dile getirdi. Gözyaşlarını tutamayan Ekin "Hiç böyle bir hafta geçsin istemedim. Ama en azından size bir yer etmişim. Söyledikleriniz benim için çok önemli. Dördüncülükte benim için çok önemliydi." dedi.

MASTERCHEF YARI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Ekin'in elenmesinin ardından MasterChef yarı finalistleri Cemre, Alican ve Güzide oldu.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.