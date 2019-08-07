Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Salur Kazan: Zoraki Kahraman filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Komedi- Macera türündeki Türk filmi Salur Kazan: Zoraki Kahraman 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Salur Kazan filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği film projesi Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin yapımcılığını BKM üstleniyor. Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.
Salur Kazan: Zoraki Kahraman filminin çekimleri Nevşehir’e bağlı olan Ürgüp ve Avanos’ta gerçekleşti.
KONUSU
Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da hepimizin bildiği masallar mizahi ve modern bir dille yeniden karşımıza çıkıyor. Salur, kötü adamlar tarafından esir alınan sevdiklerini kurtarabilecek mi? Peki esir alınan oba halkı kötü adamları alt edebilecek mi? Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor! Eski zaman masallarına bir yolculuk yapan filmde macera ve kahkaha hiç bitmiyor.
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