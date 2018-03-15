Salih Zülüfüoğlu dün geceye damga vurdu. Peki Salih Zülfüoğlu kimdir?

Salih Zülüfoğlu'nun doğum yeri Bursa.. İki kardeşi bulunan Salih, 23 yaşında, evli ve bir çocuk babası. Salih Zülüfüoğlu daha önce de Yetenek Sizsiniz ve X Faktor yarışmasına da katılmıştı.

Yarışma öncesindeki tanıtımda açıklamalar yapan Salih Zülüfoğlu, “Ben eskiden okula giderken Popstar’ı izliyordum. Annem sabah okula gideceğim için uyumamı istiyordu. Banyodan çıkarıyordu annem beni, sobamız vardı. Sobanın arkasında titriyordum, Popstar’ı izliyordum. Allah’ım hep dua ediyordum. İnşallah bende böyle sahnelerde olurdum. İnşallah bende böyle şarkılar okurum. İnşallah bende bir gün ünlü olurum. Bende şimdi Popstar sahnesinde olacağım” şeklinde konuştu.

100 TAM PUAN ALDI

Salih Zülüfoğlu "Devlerin Aşkı Büyük Olur" şarkısını seslendirdi ve Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Can Bonomo ve Deniz Seki'den 100 tam puan aldı. Esoy Salih Zülüfoğlu'na övgüler dizerek “Bu iş bu kadar olur. Geçmiş olsun evladım. Muhteşem. Bir icra bu kadar güzel olur. Sizi tebrik ediyorum. Yalnız düzgün okumakla kalmadınız efendim. Artistliğinizi de koydunuz. Tam bir sahne adamı. Ruhlara hitap ettiniz. Seslerin gözüne gözüne bastınız” dedi.