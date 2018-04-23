Sahra Işık kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Survivor 2018'de dikkatleri üzerine çeken Sahra Işık, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Survivor izleyicileri, Sahra Işık'ın yarışmadan önce ne yaptığını ve özel hayatını merak ediyor. Daha önce de Survivor'a katılan Sahra Işık hakkında merak ettikleri konuları internette araştıran vatandaşlar, Sahra Işık hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Survivor Sahra Işık kimdir? Sahra Işık kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2018'de ünlüler takımında yer alan Sahra Işık'ın adı her hafta en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güzel fiziği ve adada oynanan yarışmalardaki hırsıyla hemen kendini belli eden Sahra Işık, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Survivor 2018'de ünlüler takımında yer alan genç yarışmacı Sahra Işık hakkında merak edilen her şey...
ŞAHRA IŞIK KİMDİR?
1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti.
Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.
Survivor 2018'in kadrosunda yer alan iddialı bir yarışmacı Sahra Işık, yarışmada şu ana kadar topladığı 34 puanla 12. sırada buluyor.
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