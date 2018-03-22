Sahra Işık kimdir? İşte Survivor Sahra’nın sevgilisi
Sahra Işık, Survivor 2018’de performansının yanı sıra diğer isimlerle yaşadığı tartışmalarla da gündeme geliyor. İlk olarak 2014 sezonunda yarışan Sahra Işık, yarışma sonrasında özel hayatıyla da magazin sayfalarına konu olmuştu. Peki Sahra Işık kimdir, sevgilisi kim? Survivor Sahra’nın sevgilisi!
Survivor’da en sık yarışan isimlerinden biri olan Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti. Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. İki şampiyonluğu bulunan Turabi ile eskisi kadar yakın olmayan Sahra Işık, 3 yıldır İdris Aybirdi ile birlikte. Sahra Işık, All Star sezonunda var olma mücadelesi gösterirken sevgilisi Instagram hesabından destek paylaşımlarında bulunuyor.
Bugüne kadar oynadığı oyunlarda 21 mağlubiyet, 14 galibiyeti bulunan Sahra Işık, 48 puanla 22 isim arasında 13. sırada yer alıyor.
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