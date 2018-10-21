Şahin Tepesi'nin tanıtım fragmanı yayınlandı... İşte Şahin Tepesi oyuncuları
ATV'nin yenii başlayacak olan dizisi Şahin Tepesi'nin ilk fragmanı yayınlandı. Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları anlatacak olan Şahin Tepesi'nin kadrosunda son zamanların iki popüler ismi de yer alıyor. İşte, Şahin Tepesi'nin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylı bilgi
Şahin Tepesi'nden ilk görüntüler geldi. Diyalogsuz geçen tanıtım fragmanında geçtiğimiz sezon Söz dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle büyük beğeni toplayan Aybüke Pusat ile, Vatanım Sensin’in başarılı isimlerinden Boran Kuzum ön plana çıkıyor.
Hilal Saral ‘ın yönetmenliğini, Melek Gençoğlu’nun ise senaristliğini üstlendiği Şahin Tepesi'nin oyuncu kadrosunda usta oyuncular Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu'nun yanı sıra genç yetenekler Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç yer alıyor.
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