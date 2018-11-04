Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?
Atv ekranlarında fragmanları yayınlanan Şahin Tepesi dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Dizinin tanıtımlarını izleyen ve ardından dizinin yayın tarihini öğrenmek isteyen diziseverler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?
Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Ebru Özkan gibi isimlerin rol alacağı Şahin Tepesi dizisinin yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Şahin Tepesi dizisi hakkında merak ettikleri detayları sorgulayan vatandaşlar, özellikle dizinin ilk bölümünün yayınlanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
İki kadının güç savaşlarıyla bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak olan Şahin Tepesi dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konuya dair kanal ya da yapım şirketinden açıklama olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz.
Atv'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği yeni dizisi Şahin Tepesi'nin çekimleri başladı. Hilal Saral'ın yönettiği, Melek Gençoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizide; Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Ebru Özkan başrolleri paylaşıyor. Diziden tanıtım fragmanı da izleyicilerle yakın zaman önce paylaşıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle