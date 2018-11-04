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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.11.2018 - 19:18, Son Güncelleme:

Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?

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Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?

Atv ekranlarında fragmanları yayınlanan Şahin Tepesi dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. Dizinin tanıtımlarını izleyen ve ardından dizinin yayın tarihini öğrenmek isteyen diziseverler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?

Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Ebru Özkan gibi isimlerin rol alacağı Şahin Tepesi dizisinin yayın tarihi şimdiden merak konusu oldu. Şahin Tepesi dizisi hakkında merak ettikleri detayları sorgulayan vatandaşlar, özellikle dizinin ilk bölümünün yayınlanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

İki kadının güç savaşlarıyla bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatacak olan Şahin Tepesi dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konuya dair kanal ya da yapım şirketinden açıklama olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz.

Atv'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği yeni dizisi Şahin Tepesi'nin çekimleri başladı. Hilal Saral'ın yönettiği, Melek Gençoğlu'nun senaryosunu yazdığı dizide; Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Ebru Özkan başrolleri paylaşıyor. Diziden tanıtım fragmanı da izleyicilerle yakın zaman önce paylaşıldı.

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