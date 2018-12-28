Şahin Tepesi bu akşam final yapıyor
Şahin Tepesi, 6 haftalık ekran macerasının ardından 28 Aralık Cuma akşamı son kez izleyicisiyle buluşacak. İki kadının hak ve güç savaşını ekrana getiren dizide, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum başrollerde yer alıyordu. İşte, final bölümü ile bu akşam ekrana gelecek olan Şahin Tepesi hakkında bazı bilgiler
Şahin Tepesi, son bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Ekran macerasına 6. bölüm ile son verecek olan dizi, izleyicileri tarafından son kez izlenebilecek. Peki, Şahin Tepesi neden sona eriyor? İşte, diziyi yakından takip eden bireyler için bazı bilgiler
Şahin Tepesi dizisi, 28 Aralık akşamı son kez ekranlara gelecek. Yapımcı kuruluş dizinin neden erken final yaptığına dair herhangi bir bilgi vermedi.
Final bölümünde;
Mete'nin Tuna'ya rağmen attığı büyük adım köşkteki bütün dengeleri değiştirir. Deniz ve Mete'nin ilişkisinden çok Tuna'nın bu birlikteliğe karşı çıkmadığını gören Demir ve Efe bir şekilde buna ikna olurken Ceylan'ın ablasına olan tutumu diğerlerinden farklı olur.
Deniz'in çaresizliği ve teslimiyeti Tuna'yı farklı arayışların içine sürükler.
Bütün bunların karşısında bir de Demir'in boşanma kararından vazgeçmeyişi Tuna'yı çılgına çevirir.
Tuna için bunun tek sorumlusu Melek'tir.
Şirkette düzenlenen yeni yıl partisi ve sonrasında yaşanacak güzel anlar Efe ve Verda için aşka teslimiyet olacaktır.
Ailelerinin yaşadığı kaoslara ve sıkıntılara rağmen duygularının peşinden giden iki sevgili için zaman artık aşkın zamanıdır.
Deniz'in Mete ile birlikteliğini bir türlü kabullenemeyen Cem'in bu olayı çözüme kavuşturup Deniz'i kurtarma çabası onun cinayetle ilgili gerçekleri öğrenmesine sebep olur.
Mete'nin durmak bilmeyen tehditleri ile karşı karşıya gelen Tuna bu duruma son vermek için harekete geçerken Cem'den habersizdir.
Tuna, Mete'ye karşı hazırladığı korkunç tuzakla Efe ve Verda'yı büyük bir tehlikenin eşiğine getirirken sonrasında yaşanacaklar gizli saklı olan her şeyin su yüzüne çıkmasına sebep olacaktır.
ŞAHİN TEPESİ'NİN GENEL KONUSU
Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır...
Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur.
Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur. Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.
Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır.
Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe'nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.
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