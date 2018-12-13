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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.12.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

Şahin Tepesi 4. bölüm fragmanında Tuna şok yaşıyor

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Şahin Tepesi 4. bölüm fragmanında Tuna şok yaşıyor

Şahin Tepesi dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşar. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Şahin Tepesi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde birbirlerinin eksenine girmeye başlayan Efe ve Verda'nın yakınlaşmaları ikisini de farklı duygulara sürükler. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tuna, büyük sırrının Mete'nin koz olarak kullandığını öğrendiğinde büyük panik yaşar. Mete ise beklenmedik bir olayla köşkten uzaklaşmak zorunda kalır. Bu durum Tuna'ya zaman kazandırırken Mete'yi durdurmak için harekete geçmesini sağlayacaktır. Birbirlerinin eksenine girmeye başlayan Efe ve Verda'nın yakınlaşmaları ikisini de farklı duygulara sürükler. Bu yakınlaşmanın tanığı olan Tuna ise yeni yeni filizlenen aşka engel olacağının sinyalini verecektir. Melek'in üzerinde çalıştığı kokuyu hiç beklemediği bir anda bulması ona yeni ufuklar açar. Üretime geçebilmek için bir ortağa ihtiyacı vardır. Ortak arayışında olan Melek'in durumundan haberdar olan Tuna karşı atağa geçerken yapacağı hamle ile Melek'i bambaşka bir karara sürükler. Bu karar Ceylan tarafında da bazı dengelerin değişmesine neden olacaktır. Olayların kontrolünü elinde tutmaya çalışan Tuna'ya asıl sürpriz beklemediği bir anda gelir. Bu durum Tuna'yı uçurumun eşiğine getirirken son anda yaşanacaklar bambaşka gelişmelere sebep olacaktır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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