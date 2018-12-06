Şahin Tepesi 3. bölüm fragmanında Mete'nin gerçek yüzü ortaya çıkıyor
Şahin Tepesi dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mete'nin tehdidiyle O'nun gerçek yüzünü gören Deniz, yeni bir yükün altına girmiştir. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Şahin Tepesi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça enteresan dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cem yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Melek'e Nilüfer'den gelecek destek onu tekrar motive eder. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mete'nin tehdidiyle O'nun gerçek yüzünü gören Deniz, yeni bir yükün altına girmiştir. Cem yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Melek'e Nilüfer'den gelecek destek onu tekrar motive eder. Tuna'nın, bu desteğin asıl kaynağını öğrenmesiyle yaptığı hamle, Melek'in yine zor anlar yaşamasına neden olur. Melek'in babasının eski kitapları arasında bulduğu bilgi, yeni bir umut kapısı açacaktır. Ezgi'nin intihar teşebbüsünden sonra Efe kendini suçlu hissetmektedir ama Tuna'nın öne süreceği koz, Ezgi'yi Efe'den uzaklaştırır. Bu konuda rahatlayan Tuna, diğer taraftan birbirlerine yakınlaşmaya başlayan Efe ve Verda'dan henüz haberdar değildir. Annesine kendisini affettirmeye çalışan Cem, Ayça'dan gelecek haberle yeniden dağılır. Cem'in yardımına sırdaşı Deniz yetişir. Mete'nin baskılarıyla darmadağın olan Deniz ise ona yardım edebilecek kişinin Cem olduğunu düşünür. Deniz ve Cem'in Mete'ye oynayacağı oyun daha büyük bir tehlikenin habercisi olacaktır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.
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