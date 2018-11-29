Şahin Tepesi 2. bölüm fragmanında Melek ve Tuna arasında güç savaşı başlıyor
Şahin Tepesi dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Şahin Tepesi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.
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