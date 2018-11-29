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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.11.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

Şahin Tepesi 2. bölüm fragmanında Melek ve Tuna arasında güç savaşı başlıyor

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Şahin Tepesi 2. bölüm fragmanında Melek ve Tuna arasında güç savaşı başlıyor

Şahin Tepesi dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Şahin Tepesi dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. İşte, Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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