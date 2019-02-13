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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
13.02.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Sağ Salim 2 nerede çekildi? Sağ Salim 2 filminin oyuncuları kimdir?

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Sağ Salim 2 nerede çekildi? Sağ Salim 2 filminin oyuncuları kimdir?

Sağ Salim 2, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İlki 2012 yılında vizyona giren Sağ Salim filminin devamında kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye çalışan Salim’in başına gelenler olaylar anlatılıyor. Peki, Sağ Salim 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Seri yolunda ilerleyen Sağ Salim, zaman zaman televizyon izleyicilerinin beğenisine de sunuluyor. Burçin Bildik’in baş karakter Salim’i canlandırdığı filmin 2. Halkasında Ezgi Asaraoğlu, Nihal’e hayat veriyor. Daha önce Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu’nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal ve Nazlı Tosunoğlu yer alıyor.

KONUSU

Recai, Salim ve Nihal'i bırakıp kaçmıştır. Tek başlarına kalan Salim ile Nihal yurt dışına kaçacaklardır. Bunun için Pala lakaplı bir adamın yerine giderler, ancak Salim yanlışlıkla Palayı öldürür ve onun arabasına atlayarak kaçarlar. Yolda, arabanın içinde kaçak arap'lar olduğunu fark ettiklerinde işler karışır. Üstelik Nihal'in annesinin kaçırılması ve ölümler ile yine başları beladan kurtulmayacaktır.

 

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