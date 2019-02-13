Sağ Salim 2 nerede çekildi? Sağ Salim 2 filminin oyuncuları kimdir?
Sağ Salim 2, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. İlki 2012 yılında vizyona giren Sağ Salim filminin devamında kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye çalışan Salim’in başına gelenler olaylar anlatılıyor. Peki, Sağ Salim 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Seri yolunda ilerleyen Sağ Salim, zaman zaman televizyon izleyicilerinin beğenisine de sunuluyor. Burçin Bildik’in baş karakter Salim’i canlandırdığı filmin 2. Halkasında Ezgi Asaraoğlu, Nihal’e hayat veriyor. Daha önce Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu’nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal ve Nazlı Tosunoğlu yer alıyor.
KONUSU
Recai, Salim ve Nihal'i bırakıp kaçmıştır. Tek başlarına kalan Salim ile Nihal yurt dışına kaçacaklardır. Bunun için Pala lakaplı bir adamın yerine giderler, ancak Salim yanlışlıkla Palayı öldürür ve onun arabasına atlayarak kaçarlar. Yolda, arabanın içinde kaçak arap'lar olduğunu fark ettiklerinde işler karışır. Üstelik Nihal'in annesinin kaçırılması ve ölümler ile yine başları beladan kurtulmayacaktır.
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