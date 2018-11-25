Safi Ocak kimdir? Hadise'den single desteği!
Safi Ocak, O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansın ardından araştırılan isimler arasında yer aldı. Söz ve bestesi Şebnem Ferah'a ait olan 'Artık Kısa Cümleler Kuruyorum' isimli parçayı seslendiren Safi Ocak, jüri üyesi Hadise başta olmak üzere birçok seyircinin de beğenisini kazandı. Peki, Safi Ocak kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
O Ses Türkiye'nin son bölümünde dikkatleri üzerine çeken Safi Ocak, araştırılan isimler arasında yer aldı. Jüri üyesi Hadise'nin ilgisini çeken ses, seyircilerden de büyük bir beğeni topladı. Hadise, genç yarışmacıya çıkaracağı single için stüdyo parasını karşılama teklifinde bulundu. Bunun üzerine Safi Ocak Hadise ile devam etme kararı aldı.
Adana'da dünyaya gelen Safi Ocak, yarışmaya da buradan katılım göstermiştir. O Ses Türkiye sahnesinde 'Artık kısa cümleler kuruyorum' şarkısını seslendiren Safi Ocak, Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı. Başarılı bir performans gösteren Safi, Hadise'nin takımına katıldı.
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