Safa yine herkesi kahkahaya boğacak!
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yine çok eğlenceli bir bölümle ekrana geliyor.
Programın bu pazar ekrana gelecek olan bölümüne izleyicileri kahkahaya boğacak skeçlerin yanı sıra, taklitleri ile adından söz ettiren Safa Sarı’nın performansı damgasını vuracak. Yılmaz Erdoğan'ın "Herhangi birinin taklidini yapabilir misin Safa?” diyerek istekte bulunmasının üzerine alışılanın aksine bu kez salondaki izleyicilerin taklidini yapan Safa, yine salonu kırıp geçirecek.
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