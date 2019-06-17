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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında?

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Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2017'de ünlüler takımında yarışan ve sezonun en popüler isimlerinden biri haline gelen milli sporcu Sabriye Şengül, Kanal D'nin magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Saçlarını boyatan Sabriye Şengül’ün yeni tarzı dikkat çekti. İşte, Sabriye Şengül’ün hayatına ilişkin bilgiler

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon Vakfıkebir’de dünyaya geldi. 2006 senesinde boksa ilgi duymaya başlayan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

SABRİYE ŞENGÜL BAŞARILARI

Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

 

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