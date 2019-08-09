Sabit Kanca Son Soru'nun çekimleri tamamlandı! Sabit Kanca oyuncu kadrosunda kimler var?

Başrolünü İsmail Baki Tuncer'in üstlendiği “Sabit Kanca: Son Soru”nun oyuncu kadrosunda Fırat Sobutay, Zerrin Sümer, Metin Yıldız, Hilmi Erdem, Alay Cihan, Barbaros Dikmen, Hakan Çankaya, Murat Özsoy, Nuran Tuncer, Bensu Begovic, Tevfik İnceoğlu, Volkan Kantoğlu, Mevra Ustaoğlu, Hülya Diken... gibi pek çok isim yer alıyor.

Filmin öyküsü İstanbul’da Sabit Kanca’nın annesi ile oturduğu mahallede geçiyor. Katıldığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmaya yemin etmiştir. Sebep olduğunu düşündüğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zeki’yi iyileştirebilmek en önemli amacı haline gelmiştir. Fakat geçmişi onun peşini bırakmaz. Her şeyi bilen Sabit Kanca bu defa bilmediği bir düşmanla karşı karşıya gelecektir. Kanca bu defa bilgisini sevdiklerinin hayatını kurtarmak için kullanmak zorundadır.

Yapımcı Onur Erkan 'Sabit Kanca' serisine yeni bir anlayış ve yeni bir bakış açısı getirdiklerini söyledi.



Erkan ayrıca “Filmin Sabit Kanca hayranları kadar seriyi daha önce izlemeyenlerin de rahatlıkla izleyebileceği bir hikayesi var. Sabit Kanca’yı bu filmle adeta bir Süperkahraman haline getirmek istedik. Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği aksiyonu bol, kahkahası bol bir komedi filmi oldu. Filmi kış aylarında seyircimizle buluşturmak istiyoruz” dedi.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Nuri Yıldız ise "Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Senaryosundan, oyuncu ve mekan seçimine kadar oldukça titiz bir çalışma yapıldı. Sabit Kanca karakterinin bilinmeyen yönlerini ele aldığımız keyifli bir senaryomuz var. Her soruyu bilen Sabit Kanca bu defa Son Soru’yu duyabilecek mi? Merak edenleri, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenleri filmimize bekliyoruz..." açıklamasında bulundu.

İsmail Baki Tuncer ise "Filmimizin hikayesi ve mizahı Sabit Kanca’ya yeni bir kimlik kazandırdı. Bunun izleyicinin beklediği bir şey olduğunu düşünüyorum. Sabit Kanca: Son Soru bomba gibi geliyor" dedi.