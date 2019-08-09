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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Sabit Kanca Son Soru'nun çekimleri tamamlandı! Sabit Kanca oyuncu kadrosunda kimler var?

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Sabit Kanca Son Soru'nun çekimleri tamamlandı! Sabit Kanca oyuncu kadrosunda kimler var?

Sabit Kanca serisinin 3. filmi “Sabit Kanca: Son Soru”nun, İstanbul’daki çekimleri sona erdi. Filmod Prodükisyon’un ikinci uzun metraj komedi filmi olan Sabit Kanca: Son Soru’nun Yapımcılığını Onur Erkan gerçekleştirdi. Senaryosunu Bilal Akçay'ın yazdığı ve yönetmenliğini Nuri Yıldız'ın üstlendiği filmin başrolünde ise İsmail Baki Tuncer yer alıyor. İşte, Sabit Kanca Son Soru'nun oyuncu kadrosu ve film hakkında detaylı bilgiler

Başrolünü İsmail Baki Tuncer'in üstlendiği “Sabit Kanca: Son Soru”nun oyuncu kadrosunda Fırat Sobutay, Zerrin Sümer,  Metin Yıldız, Hilmi Erdem, Alay Cihan, Barbaros Dikmen, Hakan Çankaya, Murat Özsoy, Nuran Tuncer, Bensu Begovic, Tevfik İnceoğlu, Volkan Kantoğlu, Mevra Ustaoğlu, Hülya Diken...  gibi pek çok isim yer alıyor.

Filmin öyküsü İstanbul’da Sabit Kanca’nın annesi ile oturduğu mahallede geçiyor. Katıldığı yarışmalardaki hazır cevapları ile bir anda fenomen olan Kanca, bu defa yaşadığı hafıza kaybı sonrası hayatını değiştirmeye karar vermiş ve artık yarışmaya yemin etmiştir.  Sebep olduğunu düşündüğü bir trafik kazasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zeki’yi iyileştirebilmek en önemli amacı haline gelmiştir.  Fakat  geçmişi onun peşini bırakmaz. Her şeyi bilen Sabit Kanca bu defa bilmediği bir düşmanla karşı karşıya gelecektir. Kanca bu defa bilgisini sevdiklerinin hayatını kurtarmak için kullanmak zorundadır.

Sabit Kanca Son Sorunun çekimleri tamamlandı Sabit Kanca oyuncu kadrosunda kimler var

Yapımcı Onur Erkan 'Sabit Kanca' serisine yeni bir anlayış ve yeni bir bakış açısı getirdiklerini söyledi.

Erkan ayrıca “Filmin Sabit Kanca hayranları kadar seriyi daha önce izlemeyenlerin de rahatlıkla izleyebileceği bir hikayesi var. Sabit Kanca’yı bu filmle adeta bir Süperkahraman haline getirmek istedik. Her yaştan izleyicinin keyifle izleyeceği aksiyonu bol, kahkahası bol bir komedi filmi oldu. Filmi kış aylarında seyircimizle buluşturmak istiyoruz” dedi.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Nuri Yıldız ise "Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Senaryosundan, oyuncu ve mekan seçimine kadar oldukça titiz bir çalışma yapıldı. Sabit Kanca karakterinin bilinmeyen yönlerini ele aldığımız keyifli bir senaryomuz var. Her soruyu bilen Sabit Kanca bu defa Son Soru’yu duyabilecek mi? Merak edenleri, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenleri filmimize bekliyoruz..." açıklamasında bulundu.

İsmail Baki Tuncer ise "Filmimizin hikayesi ve mizahı Sabit Kanca’ya yeni bir kimlik kazandırdı. Bunun izleyicinin beklediği bir şey olduğunu düşünüyorum. Sabit Kanca: Son Soru bomba gibi geliyor" dedi.

Sabit Kanca Son Sorunun çekimleri tamamlandı Sabit Kanca oyuncu kadrosunda kimler var

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